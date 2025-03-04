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        Bitlis'te solunum sıkıntısı çeken 90 yaşındaki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

        Bitlis'te solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı yaşayan 90 yaşındaki hasta, ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:22
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        Bitlis'te solunum sıkıntısı çeken 90 yaşındaki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü
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        Bitlis'te solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı yaşayan 90 yaşındaki hasta, ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hikmet Kuşçuoğlu'nun ileri tetkik ve tedavi için 3. basamak bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla Muş Havalimanı'na götürülen Kuşçuoğlu, sağlık görevlilerinin kontrolünde alındığı ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sağlığına kavuşması için sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi.

        Hastanın ileri seviye yoğun bakım ihtiyacının karşılanması ve nakil işlemlerinin hızlı şekilde organize edilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Güzeltaş, "Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunulması için tüm ekiplerle koordinasyon içinde hareket ederek sevk sürecinin en kısa sürede tamamlanmasına öncülük ettik. Bitlis'te gerçekleştirilen bu kritik tıbbi sevk, sağlık hizmetlerine erişimin hızla sağlanması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olup hastamızın en iyi şartlarda tedavi edilebilmesi adına tüm imkanlar seferber edilmiştir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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