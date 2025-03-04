Tatvan'daki camilerde temizlik çalışması yapılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ramazan dolayısıyla camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Kaymakamlık tarafından kadınlardan oluşturulan 10 kişilik ekip, ilçe merkezindeki camileri temizlemeye başladı.

Kültür Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi'nde başlatılan temizlik çalışmaları, diğer camilerde de yapılacak.

Camideki halıları, duvarları, kolonları ve camlarını silen kadınlar, cemaatin hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlıyor.

Bilal-i Habeşi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Nezir Kandemir, Kaymakam Remzi Demir'in bugün temizlik ekibini camilerine yönlendirdiğini söyledi

Beraberinde malzemeleri getiren kadınların camları, halıları, duvarları temizlediğini anlatan Kandemir, "Caminin üst ve alt katının temizliği yapıldı. Kur'an kursunu da temizleyecekler. Kaymakamımıza ve müftümüze çok teşekkür ediyorum. Ekibin de eline sağlık." dedi.

Cami imamı Sedat Şiringül ise "Allah kendilerinden razı olsun. Göndermiş oldukları ekip camimizin camlarını, halılarını ve mermerden yapılmış duvarları sildi. Vatandaşlardan isteğimiz bulundukları yerleri temiz tutmaları ve korumalarıdır. Bu güzel çalışmada emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.