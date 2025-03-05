Güroymak'ta öğrenciler adliyeyi ziyaret etti
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler adliyeyi ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler adliyeyi ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Fatih ve Gölbaşı Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler Güroymak Adliyesini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında hakim, savcı ve diğer adliye çalışanları, öğrencilerle ilgilenerek meslekleri hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerin adalet kavramını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla temsili bir mahkeme süreci de gerçekleştirildi.
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