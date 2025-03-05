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        Güroymak'ta öğrenciler adliyeyi ziyaret etti

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler adliyeyi ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:43
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        Güroymak'ta öğrenciler adliyeyi ziyaret etti
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler adliyeyi ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

        Fatih ve Gölbaşı Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler Güroymak Adliyesini ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında hakim, savcı ve diğer adliye çalışanları, öğrencilerle ilgilenerek meslekleri hakkında bilgi verdi.

        Öğrencilerin adalet kavramını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla temsili bir mahkeme süreci de gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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