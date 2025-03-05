Güroymak'ta öğrenciler adliyeyi ziyaret etti

Öğrencilerin adalet kavramını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla temsili bir mahkeme süreci de gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında hakim, savcı ve diğer adliye çalışanları, öğrencilerle ilgilenerek meslekleri hakkında bilgi verdi.

Fatih ve Gölbaşı Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler Güroymak Adliyesini ziyaret etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrenciler adliyeyi ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

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