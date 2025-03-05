Güroymak Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor
Güroymak Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üreterek, bütçeden tasarruf sağlıyor.
Güroymak Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üreterek, bütçeden tasarruf sağlıyor.
Belediye Garaj Amirliği Destek Hizmetleri binasında kurulan atölyede, işçiler tarafından galvaniz çöp konteynerleri yapılıyor.
Kendi üretimini gerçekleştiren belediye, hem tasarruf sağlıyor hem de kent genelindeki çöp konteyneri ihtiyacını hızlıca karşılıyor.
Bu çalışmalarla çevre temizliği ve atık yönetimi konularında daha etkin bir hizmet sunulması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Eşref Mutlu, çalışmanın belediye önemli bir katkı sunduğunu söyledi.
Mutlu, "Piyasada yüksek maliyetle satılan çöp konteynerleri yerine kendi üretimimizi yaparak maliyetleri düşürüyor ve belediyemizin öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyoruz." dedi.
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