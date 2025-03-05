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        İHH İnsani Yardım Derneği Bitlis Şubesi'nden yardım çağrısı

        İHH İnsani Yardım Derneği Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, dernek olarak bu ramazanda geniş çaplı yardım projelerini hayata geçirerek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:57
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        İHH İnsani Yardım Derneği Bitlis Şubesi'nden yardım çağrısı
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        İHH İnsani Yardım Derneği Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, dernek olarak bu ramazanda geniş çaplı yardım projelerini hayata geçirerek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Taşcan, yaptığı yazılı açıklamada, İHH İnsani Yardım Derneği Bitlis Şubesi'nin, bu yıl da savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde ramazanı karşılayan mazlum coğrafyalara ve Bitlis'e umut taşımaya devam edeceğini bildirdi.

        İHH'nin ramazanda 67 ülkede yardım çalışmasında bulunacağını bildiren Taşcan, şunları kaydetti:

        "Bitlis şubesi olarak hayırseverleri ve basın mensuplarını bu iyilik hareketine destek olmaya davet ederek ramazanın bereketini daha fazla insana ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bitlis genelinde de 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine bayramlık, 7 bin aileye zekat dağıtımı, kumanya ve gıda kartı vermeyi hedefliyoruz. Başta Gazze ve yurt dışında kumanya, bayramlık, sahur, iftarlık ve zekat dağıtımına destek olmayı hedefliyoruz. Bitlis'ten bir kardeşimizi Lübnan'daki Filistin kamplarına kumanya dağıtım çalışmaları için gönderdik."

        Bu yıl kumanya bedelinin 1100, fitrenin 180, yetimlere bayramlık bedelinin 1000 lira olarak belirlendiğini ifade eden Taşcan, şöyle devam etti:

        "Destek olmak için hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH'nın ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Hayırseverler, Bitlis İHH'nın banka hesaplarına veya en yakın şubeye başvurarak yardımda bulunabilecek. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, mazlum coğrafyalara barış ve huzur getirmesini rabbimizden niyaz ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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