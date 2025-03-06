Güroymak Belediye Başkan Mutlu'dan ADEM ve kadın kooperatifine ziyaret

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Laleler Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Başkan Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Daha sonra ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler için yemek hazırlayan Laleler Kadın Kooperatifine giden Mutlu, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, kooperatifin mutfağında yapılan yemeklerin hijyen koşullarına uygun olarak hazırlandığını söyledi.

Gönüllü kadınların özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugün ilçemizin önemli sosyal projelerinden olan Aile Destek Merkezi ve kadın istihdamına katkı sağlayan Laleler Kadın Kooperatifini ziyaret ettik. ADEM'de üretilen ürünleri görmekten büyük mutluluk duyduk. Ayrıca, ramazan ayında yardıma muhtaç vatandaşlarımız için iftar yemeği hazırlayan Laleler Kadın Kooperatifinin çalışmaları bizi memnun etti. Kooperatif üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."