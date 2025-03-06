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        Bitlis'te fırıncılardan "askıda ekmek" kampanyası

        Bitlis Fırıncılar Derneği ve Bitlis Medeniyet Platformu işbirliğiyle fırınlarda ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:03
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        Bitlis'te fırıncılardan "askıda ekmek" kampanyası
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        Bitlis Fırıncılar Derneği ve Bitlis Medeniyet Platformu işbirliğiyle fırınlarda ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

        Bitlis Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, yaptığı açıklamada, askıda ekmek uygulamasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Uygulamanın il genelini kapsadığını belirten Aksoy, "Kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler bizimle veya fırıncı arkadaşlarla irtibata geçebilir. İsteyen ekmek kartı alıp ihtiyaç sahibine ulaştırabilir. İsteyen de herhangi bir fırında askıya ekmek bırakabilir." dedi.

        Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin ise "Geleneksel hale getirdiğimiz askıda ekmek kampanyamızı bu yıl da başlatıyoruz. Ramazanın bereketi paylaştıkça artar. Tüm halkımızın ihtiyaç sahiplerini desteklemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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