Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, ADEM'deki kadınların gününü kutladı

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçedeki Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.

Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'deki kadınlarla bir araya geldi.

Kadın kursiyerlerin gününü kutlayan Mutlu, kadınların toplumdaki yerinin ve emeğinin önemine değindi.

Mutlu, "Kadınlar, toplumun temel taşıdır. Onların her alanda daha güçlü ve etkin olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Mutlu, daha sonra kadın kooperatifini ziyaret etti.