Bitlis'te jandarma ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı
Bitlis'te jandarma ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bitlis'te jandarma ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı kadın görevlileri, yol kontrol noktalarında kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Kadın sürücülere çiçek veren ekipler, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Sürücüler de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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