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        Bitlis'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:49
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        Bitlis'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Durdurulan yolcu otobüsünde, seyahat eden yabancı uyruklu 2 şüphelinin üst aramasında, vücutlarına sarılı 4 poşette 1 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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