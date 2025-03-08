Bitlis'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Durdurulan yolcu otobüsünde, seyahat eden yabancı uyruklu 2 şüphelinin üst aramasında, vücutlarına sarılı 4 poşette 1 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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