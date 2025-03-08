AK Parti Bitlis Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Bitlis Teşkilatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği önemi hatırlatan Ula, şunları kaydetti:

" AK Parti olarak bizler, kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir hak mücadele olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye yüzyılında adalet içinde, birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz."

Programa, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak ve partililer katıldı.