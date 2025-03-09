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        Adilcevaz'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan ayı programları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:05
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        Adilcevaz'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan ayı programları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Belediye tarafından Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelen çocuklar, Domino Adam adıyla gösteri yapan Mehmet Emin Keskin'in illüzyon gösterisini izledi, sanatçı Bilal Göregen'in konserini dinledi.

        Çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyununu da izleyerek keyifli vakit geçirdi.

        Programda konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ramazan ayının önemine uygun etkinlikler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

        Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Akbaba, şunları kaydetti:

        "Geleneklerimizi yaşatmak için her hafta farklı etkinlikler yapacağız. Kültürel ve sanatsal anlamda ramazanın ruhunu hep birlikte yaşayacağız. İlçemizde önemli hizmetlere imza attık. Şehrimizi bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek için durmadan çalışacağız. Rabbim bizleri böyle ramazan aylarından sonraki programlarda da bir araya getirsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

        Programa çocuklarıyla katılan kadınlara Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çiçek verildi, ikramda bulunuldu.

        Galeri
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