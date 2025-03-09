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        Ahlat'ta muhtarlar ve protokol üyeleri iftarda buluştu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Akgün'ün ev sahipliğinde muhtarlar ve protokol üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:33
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        Ahlat'ta muhtarlar ve protokol üyeleri iftarda buluştu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Akgün'ün ev sahipliğinde muhtarlar ve protokol üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        İlçedeki bir restoranda verilen iftara katılan Kaymakam Batuhan Bingöl, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

        Muhtarlarla her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Bingöl, ilçenin daha da gelişmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Akgün ise davete katılanlara teşekkür etti.

        Programa, Bitlis Özel İdare Müdürü Adem Aydoğdu, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve muhtarlar katıldı.

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