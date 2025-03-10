Bitlis'te kardan kapanan kilometrelerce yolu açık tutmak için mesai yapıyorlar

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde ve dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen kilometrelerce yolda karla mücadele ediyor.

"Kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, kırsalda yaşayanların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması amacıyla kentin engebeli coğrafyasında köy ve mezra yollarını açmak için mesai harcıyor.

Metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışan ekipler, kar, tipi ve dondurucu soğukta görevlerini sürdürüyor.

Kent genelindeki 3 bin 365 kilometrelik yol ağında 75 iş makinesi ve 71 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık ekiplerinin hasta almak için köylere ulaşmasında, yollarda mahsur kalanların kurtarılmasında da görev üstleniyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için ekiplerin zaman kaybetmeden harekete geçtiğini söyledi.

Sorumluluk bölgelerinde 75 iş makinesi ve 71 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Kurtkan, "Çalışmalarımız 24 saat esasıyla yürütülüyor. Kilometrelerce yolda karla mücadele çalışması yaptık. İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine, hastanelere, okullara daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşmaları için gece gündüz demeden yol açma çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.

Bitlis'in en çok kar alan illerden biri olduğunu belirten Kurtkan, şöyle devam etti:

"Karla mücadele çalışmaları zorlu geçiyor. Kentin engebeli bir coğrafyası var. Soğuk hava nedeniyle her taraf buz tutmuş ve araçlarımızın kayma ihtimali çok yüksek. Çığ tehlikesine rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki köylerde 2 metre, alçak kesimlerde de 1,5 metre civarında kar mevcut. Ekiplerimiz zor şartlarda çalışıyor."

- "Vatandaşın güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelir"