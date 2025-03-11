Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te jandarma ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Bitlis'te jandarma ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 6-7 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 6 Afganistan ve 4 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı

        Benzer Haberler

        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı
        Bitlis'te kardan kapanan kilometrelerce yolu açık tutmak için mesai yapıyor...
        Bitlis'te kardan kapanan kilometrelerce yolu açık tutmak için mesai yapıyor...
        Ahlat'ta muhtarlar ve protokol üyeleri iftarda buluştu
        Ahlat'ta muhtarlar ve protokol üyeleri iftarda buluştu
        Adilcevaz'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Adilcevaz'da çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Bitlis'te yeni yapılacak hastaneyle sağlık altyapısı güçleniyor
        Bitlis'te yeni yapılacak hastaneyle sağlık altyapısı güçleniyor
        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart kutlaması
        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart kutlaması