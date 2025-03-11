Bitlis'te Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenledi

Yeşilay Bitlis Şube Başkanı Serdar Yazar, bölgede bağımlılık riskine dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay Haftası'nda bazı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Yazar, yaptığı yazılı açıklamada, bağımlılığın, her yaştan kişiyi ve toplumun her kesimini tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu belirtti.

Bağımlılık riskine karşı başta ailelerin evlatlarını muhafaza etmesi, riskli gördükleri yerlerden çocuklarını alıkoyması, çocukların da sosyal çevrelerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Yazar, bağımlılıkla mücadelenin bir ekip ve sahiplenme işi olduğunu vurguladı.

Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi başta olmak üzere tüm kurumlarla yaptıkları iş birliği protokolleriyle kentte bağımlılıkla mücadelenin sahiplenildiğini ifade eden Yazar, bu doğrultuda atılan ortak adımlarla bağımlılığın her şekliyle mücadele edildiğini bildirdi.

Hafta boyunca gelen talepleri karşılamayla çalıştıklarını, okullarda yapılan Yeşilay etkinliklerine materyal ve ürün desteği verdiklerini bildiren Yazar, Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliğiyle 4 takımın mücadele ettiği basketbol turnuvası düzenlediklerini anımsattı.

KAMER Vakfı Bitlis Şubesi ile üniversitede stant açarak tanıtım ve farkındalık çalışması yaptıklarını kaydeden Yazar, "Bağımlılıkla mücadele yolculuğunun daha fazla kişi tarafından desteklenmesi ve sahiplenilmesini bekliyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okullarda Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde yaptığımız eğitim çalışmaları yılın her dönemi tüm ilçeler düzeyinde de devam ediyor. Eğitimlere her zaman yoğun katılım sağlandı. Herkese bağımlılıklardan uzak temiz bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.