Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video gösteriminin ardından program şiirlerin okunması, oratoryo ve mehteran gösterileriyle devam etti.

Ergezen İlkokulunda görevli öğretmen Yakup Bostancı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

–Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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