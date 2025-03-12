Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        –Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
        ABONE OL

        –Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ergezen İlkokulunda görevli öğretmen Yakup Bostancı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video gösteriminin ardından program şiirlerin okunması, oratoryo ve mehteran gösterileriyle devam etti.

        Etkinlik, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

        Programa Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Kürşat Kirmen, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
        Terör nedeniyle göç ettiği memleketine yıllar sonra fabrika kurarak 190 kiş...
        Terör nedeniyle göç ettiği memleketine yıllar sonra fabrika kurarak 190 kiş...
        Bitlis'te Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzen...
        Bitlis'te Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzen...
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı
        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı