Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
–Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
–Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ergezen İlkokulunda görevli öğretmen Yakup Bostancı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video gösteriminin ardından program şiirlerin okunması, oratoryo ve mehteran gösterileriyle devam etti.
Etkinlik, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Programa Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Kürşat Kirmen, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.