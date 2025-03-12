Güroymak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan videonun izlendiği programda şiirler okundu.
Okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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