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        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:09
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        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrencilerin resim sergisini gezdi.

        Törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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