Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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