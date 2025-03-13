Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması:

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, 1916'da Bitlis'i Ermeni çetelerine ve Ruslara karşı savunmak için geldiği ve Karçınbaşı mevkisinde şehit edildiği belirtilen askerler için anıt yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması:
        ABONE OL

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, 1916'da Bitlis'i Ermeni çetelerine ve Ruslara karşı savunmak için geldiği ve Karçınbaşı mevkisinde şehit edildiği belirtilen askerler için anıt yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

        Bitlis-Mutki kara yolundaki Karçınbaşı mevkisinde basın mensuplarına açıklama yapan Köstekçi, Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra Bitlis'i Ermeni çetelerinden ve Ruslardan korumak için bölgeye asker sevk edildiğini dile getirdi.

        Köstekçi, "İddiaya göre Ermeni çetelerinin desteğiyle burada bulunan bir tabur asker kıstırılmış ve ne yazık ki 387 askerin tamamı burada şehit edilmiş. Şehit edilen askerlerin önemli bir kısmı önce Çanakkale'yi daha sonra Bitlis'i savunmak için İslam coğrafyasının birçok yerinden gelen gönüllü askerlerdi. Yeterli çalışma olmadığı ve alan karla kaplı olduğu için toplu mezar iddiası henüz açıklanamamış." diye konuştu

        Kar örtüsü kalktıktan sonra bölgede çalışmaların başlayacağını belirten Köstekçi, şunları kaydetti:

        "Çanakkale'deki anıtın bir benzerinin burada yapılması talebimizdir çünkü batı kapısında vatan savunulmuş ardından doğu kapısına gelinmiştir. Doğu kapısında, burada birçok askerimiz şehit olmuş, vatan savunulmuştur. Bu nedenle Çanakkale'de bulunan anıtın bir benzerinin Bitlis-Mutki kara yolundaki Karçınbaşı mevkisinde yapılması en önemli arzumuzdur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Bitlis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progra...
        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis'te deprem tatbikatı
        Bitlis'te deprem tatbikatı
        Güroymak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Güroymak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza