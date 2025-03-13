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        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:16
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        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Belediye tarafından Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler sanal gerçeklik deneyimi yaşadı.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, ilçedeki tüm liselerde sanal gerçeklik etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

        Teknolojinin önemine değinen Mutlu, "Amacımız, gençlerimizi teknolojik yeniliklerle tanıştırarak onların eğitimine katkı sağlamak. öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

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