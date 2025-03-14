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        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor

        Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, ramazan ayında da kesintisiz enerji sağlamak için yanlarında taşıdıkları kumanyalarla sahada iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:21
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        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor
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        Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, ramazan ayında da kesintisiz enerji sağlamak için yanlarında taşıdıkları kumanyalarla sahada iftar yapıyor.

        İftar vaktinde gelen ihbar üzerine merkeze bağlı Küllüce köyüne giden ekipler, enerjinin sağlanması için çalışma yürüttü.

        Arızanın uzun sürmesi üzerine iftara evlerine yetişmeyen ekipler, yanlarında aldıkları yiyeceklerle iftar yaptı.

        VEDAŞ Koordinatör Mühendisi Muhammet Danışman, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen enerji akışının sağlanması için sahada olduklarını belirtti.

        İşletme Mühendisi Enes Baş ise "Ramazan ayında vatandaşların iftarda ve sahurda enerjisiz kalmaması için çalışma yürütüyoruz. Arıza tamirlerinin uzun sürdüğü zamanlar oluyor. Oluşabilecek her türlü duruma hazırlıklı olarak kumanyalarımızı yanımızda taşıyoruz." dedi.

        Personel Nihat Gümüş de, "İftara az bir süre kala bazen ihbar düşüyor. Çoğu zaman iftara yetişemiyoruz. Bundan dolayı da kumanyalarımızla orucumuzu açıyoruz. Arazi şartları ve mevsim koşulları demeden arızayı gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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