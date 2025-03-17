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        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsledi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul öncesi öğretmeni Hediye Kılıç, görevli olduğu okulun duvarlarını resimlerle süsleyerek öğrencileri için güzel bir ortam oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:12
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        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsledi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul öncesi öğretmeni Hediye Kılıç, görevli olduğu okulun duvarlarını resimlerle süsleyerek öğrencileri için güzel bir ortam oluşturdu.

        İlçeye bağlı Koyunpınar İlkokulu'nda müdür yetkili olarak görev yapan Kılıç, okul binasının duvarlarına resim çizmeye karar verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslektaşlarından aldığı destekle kolları sıvayan Kılıç, okulun iç ve dış duvarlarını boyadı.

        Daha sonra çeşitli resimler çizdiği duvarlara eğitici materyaller asan Kılıç, arkadaşlarından ve sosyal medya aracılığıyla temin ettiği kitaplarla okulun kütüphanesini zenginleştirdi.

        Kılıç, ilk görev yeri olan Koyunpınar İlkokulu'na 3 yıl önce atandığını söyledi.

        Okul binasını güzelleştirmek istediklerini belirten Kılıç, "Meslektaşlarım ve çocukların desteğiyle okulun duvarlarını boyayıp süsledik. Bu çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yaptık. Daha sonra koridor ve sınıfları renklendirdik. Okulumuzda küçük bir kütüphane bulunuyordu ve eksikleri vardı. Bu eksiklikleri kapatmak için de farklı şehirlerdeki arkadaşlarımla iletişime geçtim ve sosyal medya aracılığıyla takipçilerimizden de destek aldık." diye konuştu.

        Kütüphanenin zeminini kapladıklarını, duvarlarını da renklendirdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Yeni gelen kitapları yerleştirdik. Daha zengin ve güzel bir kütüphanemiz oldu. Öğrencilerimizin gelişimi için burada yaptığımız etkinliklerde genellikle doğal materyaller kullanıyoruz. Okulumuz bir birleştirilmiş sınıf ve bir okul öncesi sınıftan oluşuyor. Toplam 22 öğrencimiz var ve bunların beşi anasınıfı öğrencisi. Sabah geldiğimizde sıcak bir sınıf ortamı oluyor. Biz de gün boyunca derslerimizi işliyoruz ve arada etkinliklerimizi yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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