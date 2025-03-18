Bitlis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi edebiyat öğretmeni Onur Akça yaptı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik uğruna tüm varını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözlerinin vücut bulduğu bu zaferin, Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesi olduğunu belirten Karakaya, "Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahramanlarımız, elde ettikleri bu zaferle milletimizin hatta coğrafyamızın kaderini değiştirmiştir." diye konuştu.

Sinevizyon gösteriminin ardından şiirler okuyan öğrenciler, gösteriler sundu.

Daha sonra düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde, Vali Karakaya, şehit İskan Akyüz'ün madalya ve beratını kızı Harbinaz Yalçın'a, şehit Bünyamin Barlık'ın madalya ve beratını babası Servet Barlık'a ve malul gazi Orhan Yurttaş'a madalya ve beratını takdim etti.

Fotoğraf çekilmesiyle son bulan programa, Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.