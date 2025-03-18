Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bitlis kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 17-18 Mart'ta, Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
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