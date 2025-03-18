Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 18.03.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Bitlis kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 17-18 Mart'ta, Bitlis kırsalında Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...