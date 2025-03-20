Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül ve Grup Tillo müzik dinletisi sundu.

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri devam ediyor.

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