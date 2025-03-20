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        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi

        Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:26
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        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül ve Grup Tillo müzik dinletisi sundu.

        Çocuklara yönelik gösterilerin de sahnelendiği programda sanatçılara hediyeler verildi.

        Programa Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi katıldı.

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