Bitlis'te kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 80 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının kısa sürede açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçların üzeri karla kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.
Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.
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