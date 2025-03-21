Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 18 Mart'ta özel harekat timlerinin de desteğiyle 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 291 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 41 parça sentetik uyuşturucu, tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.