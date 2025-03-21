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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, down sendromlu öğrencileri ağırladı

        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:41
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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, down sendromlu öğrencileri ağırladı
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        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi.

        Akbaba, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulu idareci, öğretmen ve öğrencilerini ağırladı.

        Özel misafirleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Akbaba, "Koşulsuz sevgi dolu kalpleri ve eşsiz yetenekleriyle hayatımıza saf bir değer katan down sendromlu bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımları için her zaman yanlarındayız. Unutmayalım, down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Her birey, eşsiz ve değerlidir." diye konuştu.

        Akbaba, misafirlerine hediye takdim etti, başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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