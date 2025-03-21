Debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine yol açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi artan dereden akan su, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine neden oldu.

Ahlat-Tatvan kara yolunun bulunduğu bölgeden Van Gölü'ne akan derenin debisi, son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla yükseldi.

Derenin göle döküldüğü kısımlarda akıntıyla oluşan renk değişimi, dronla görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Yunus Nazlı, Van Gölü kıyısında akıntı nedeniyle suyun renginin kahverengiye dönüştüğünü söyledi.

Çamurlu akan derenin suyunun gölde renk değişimine yol açtığını belirten Nazlı, "Böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştık. Bu manzarayı görüntülemeye çalıştık." dedi.