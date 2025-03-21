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        Adilcevaz'da halk ekmek fabrikası açıldı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:33
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        Adilcevaz'da halk ekmek fabrikası açıldı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi.

        Adilcevaz Belediyesince ilçe merkezinde kurulan halk ekmek fabrikası, iki satış noktası ile hizmete açıldı.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını söyledi.

        İlçede ekmek sorununu çözdüklerini belirten Akbaba, "Açılışını yaptığımız fırının günlük üretim kapasitesi 30 bin ekmek. İlçemizde her saatte ekmek, simit almak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız. Somun ekmek 5, ramazan pidesi 10 liradan satılacak." dedi.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, vatandaşa ucuz ekmeğin ulaştırılmasını sağlayan Akbaba'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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