Adilcevaz'da halk ekmek fabrikası açıldı

Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, vatandaşa ucuz ekmeğin ulaştırılmasını sağlayan Akbaba'ya teşekkür etti.

İlçede ekmek sorununu çözdüklerini belirten Akbaba, "Açılışını yaptığımız fırının günlük üretim kapasitesi 30 bin ekmek. İlçemizde her saatte ekmek, simit almak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız. Somun ekmek 5, ramazan pidesi 10 liradan satılacak." dedi.

Adilcevaz Belediyesince ilçe merkezinde kurulan halk ekmek fabrikası, iki satış noktası ile hizmete açıldı.

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