Yeşilay Bitlis Şubesi bağımlılıkla mücadele eğitimlerini sürdürüyor

Yeşilay Bitlis Şubesi, bağımlılık riskine karşı farkındalık oluşturulması ve bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak paydası haline getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şube başkanı Serdar Yazar, yaptığı açıklamada, bu hafta iş gücü uyum programı kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü çalışanlarına ve Bitlis E Tipi Cezaevi'nde tutuklu 116 hükümlü ile 20 infaz koruma memuruna bağımlılık eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin de tanıtımını yaptıklarını ifade eden Yazar, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçlerde il merkezi ve bütün ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşların tamamına bağımlılık eğitim vermeye devam edeceğiz. İlimizde bağımlılıkla mücadelenin tabana yayılması çok önemli. Bitlis'te güçlü olan tüm sivil toplum kuruluşu ile kamu kurumlarını sürece katkı sunmak adına duyarlılık göstermeleri ve tam anlamıyla bir bağımsızlık seferberliği bilinciyle sürece hassasiyetle yaklaşmaları gerekiyor."