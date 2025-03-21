Bitlis'te kardan kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor
Bitlis'te kar nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışmalar yapılıyor.
Bitlis'te kar nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışmalar yapılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle 80 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
75 personelin 71 iş makinesiyle yürüttüğü çalışmalarda kapalı yolların kısa sürede açılması planlanıyor.
Olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kentte vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.