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        Bitlis'te kardan kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor

        Bitlis'te kar nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışmalar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:56
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        Bitlis'te kardan kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor
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        Bitlis'te kar nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışmalar yapılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle 80 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        75 personelin 71 iş makinesiyle yürüttüğü çalışmalarda kapalı yolların kısa sürede açılması planlanıyor.

        Olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü kentte vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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