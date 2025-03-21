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        Bitlis'te jandarma personeli yaşlıları ziyaret etti

        Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:57
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        Bitlis'te jandarma personeli yaşlıları ziyaret etti
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        Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıları yalnız bırakmıyor.

        Yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, Yaşlılar Haftası'nı kutladı, yaşlılara sağlık ve uzun ömür diledi.

        Ekipler, yaşlıların güvenliğini sağlamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini aktardı.

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        Galeri
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