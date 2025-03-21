Bitlis'te jandarma personeli yaşlıları ziyaret etti

Yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, Yaşlılar Haftası'nı kutladı, yaşlılara sağlık ve uzun ömür diledi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıları yalnız bırakmıyor.

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