Ahlat Belediye Başkanı Gülmez, belediye personeliyle iftar yaptı
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.
Bir alış veriş merkezinde düzenlenen programda konuşan Gülmez, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.
Ramazanın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Gülmez, "Hep birlikte ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
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