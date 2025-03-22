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        Bitlis'te 60 yaşındaki antrenör, dağların yamacında geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 30 yılda çok sayıda sporcu yetiştiren ve 50'sini milli takıma kazandıran 60 yaşındaki Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, ilerleyen yaşına rağmen dağların yamaçlarında gençleri yarışlara hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:09
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        Bitlis'te 60 yaşındaki antrenör, dağların yamacında geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 30 yılda çok sayıda sporcu yetiştiren ve 50'sini milli takıma kazandıran 60 yaşındaki Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, ilerleyen yaşına rağmen dağların yamaçlarında gençleri yarışlara hazırlıyor.

        Beden eğitimi ve spor öğretmeninin tavsiyesiyle 13 yaşındayken tanıştığı atletizm sayesinde hayatı değişen Kara, 17 yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı, birçok madalya kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 30 yıldır antrenör olarak çalışan Kara, bu sürede Atletizm Altyapısını Geliştirme Projesi ve diğer çalışmalarla yetenekli genç ve çocukları keşfederek spora yönlendirdi.

        Bu sporculardan 50'sinin milli takımlara yükselmesine, Türkiye, Balkan, Avrupa, dünya şampiyonlarında dereceler elde etmelerine öncülük eden Kara, yeni sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

        İlerleyen yaşına rağmen yüksek rakımlı dağların yamaçlarında sporcularını ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlayan Kara, onlarla koşarak zindeliğini de koruyor.

        - "Yetiştirdiğim sporcularım yanımda göreve başladı"

        Dideban Dağı eteğinde atletlere antrenman yaptıran Fadıl Kara, AA muhabirine, 1978'de atletizmle tanıştığını söyledi.

        Aktif olarak 17 yıl yarışmalara katıldığını ve milli takıma girmeyi başardığını anlatan Kara, şöyle konuştu:

        "Daha sonra Bitlis'te milli sporcuları yetiştirmeye başladım. 30 yıldır antrenörlük yapıyorum. Milli takıma 50 sporcu vermeyi başardık. Gençlerimizin milli takıma girmeleriyle Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarına kadar uzandık ve başarılar elde ettik. Yetiştirdiğim milli sporcularım yanımda göreve başladı. Bundan sonra da milli takıma sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz."

        Zor şartlarda köylerdeki yetenekli gençleri milli takıma kazandırmanın sevincini yaşadığını dile getiren Kara, uluslararası alanda tüm kategorilerde önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

        Atletizmi çok sevdiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

        "Atletizm benim hayatım oldu. Bunun dışında bir şey yapamam. Gençler koştuğu zaman zevk alıyorum. Hemen onlarla buluşmaya gidiyorum, antrenmanlarına katılıyorum ve beraber koşuyoruz. 60 yaşındayım. Diğer branşları da seviyorum ancak atletizm hayatımdır, ayrı bir olaydır. Yetiştirdiğim sporcular öğretmen, polis, subay, doktor, öğretim görevlisi ve antrenör oldu. Bu sporcuları yetiştirdiğim için gururluyum. Atletizm sporuna çok emek verdim. Atletizm hayat felsefemdir ve bırakamam. Bu yaşıma rağmen devam ediyorum. Mutluyum ve bırakmayı düşünmüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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