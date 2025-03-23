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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bitlis'te iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Buradan yükselen birlik ve beraberlik mesajları tüm Türkiye'de karşılık bulacaktır. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:45
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bitlis'te iftar programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Buradan yükselen birlik ve beraberlik mesajları tüm Türkiye'de karşılık bulacaktır. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin." dedi.

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Belediyesince düzenlenen iftar programına katılan İleri, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Bu bölgeyi birliğin ve beraberliğin çimentosunun atıldığı topraklar olarak gördüklerini belirten İleri, şunları kaydetti:

        "Büyük ve güçlü Türkiye sürecinde içerde ve dışarıda memlekete düşmanlık edenlerin varlığında bizler inanıyoruz ki Bitlis ve Ahlat her daim bu milletin birlik ve beraberliğinin teminatı olacaktır. Buradan yükselen birlik ve beraberlik mesajları tüm Türkiye'de karşılık bulacaktır. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin. Birileri istese de istemese de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memleketin geleceği parlaktır, milletin yolu açıktır. Hep beraber bu büyük milleti bizler ayağa kaldıracağız."

        - "Sözünü yerine getiren bir iktidarız"

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise Ahlat'ın çok önemli hizmetler aldığını ifade ederek, "Biz de Ankara'da ilimiz için daha çok neler yapabiliriz? Bunun çabası içindeyiz. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. AK Parti icraat partisidir. Sözünü yerine getiren bir iktidarız." diye konuştu.

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de iftar programına katılanlara teşekkür ederek, belediyenin çalışmalarını anlattı.

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşın yanında olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

        Ramazan ayı temalı yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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