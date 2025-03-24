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        Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, havanın ısınmayla zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:40
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        Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, havanın ısınmayla zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

        Sonbaharda gittikleri Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden ilçeye dönenler ile arılarını Hizan'da kışlatan bal üreticileri bugünlerde yaylaya çıkma telaşı yaşıyor.

        Yaz dönemini zengin floraya sahip yaylalarda geçiren arıcılar, yolculuk öncesi arıların ve kovanların bakımını ve temizliğini yapıyor.

        Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün kalkmasını bekleyen arıcılar, gidecekleri yüksek rakımlı bölgelerde üretecekleri prolin değeri yüksek balı satarak ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.

        Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, bu yıl mart ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi.

        Sıcaklığın artmasıyla arıcıların yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladığını belirten Ekinci, "Kovan temizliği ve kek verme hazırlıkları yapılıyor. Batıdan ve güney bölgelerinden hareket eden arıcılarımız ilçemize gelmeye başladı. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra mayıs ayı ortalarında yaylaya çıkacağız." dedi.

        Bakımı yapılarak petek çerçeveleri değiştirilen fenni kovanların mum verilerek hazır hale getirildiğini anlatan Ekinci, kara kovanların da arıların yediği peteklerin çıkarılmasından sonra sezona hazırlandığını ifade etti.

        Ekim ayına kadar yaylalarda kaldıklarını kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

        "Fenni kovanlarda hasat temmuz veya ağustos sonunda bitiyor. Kara kovanlarda ise ekim ayının sonuna kadar hasat devam ediyor. Kaliteli bal elde etmek için 3 bin rakıma yakın yaylalara çıkmak zorundayız çünkü orada kimyasallardan uzak bakir bir doğa var. Orada Türkiye'nin, dünyanın en iyi balını elde ediyoruz. Hazırlıklar bittikten sonra yüksek rakamlı yaylalarımıza çıkarak kovanlarımızı yerleştirip en kaliteli ballarımızı elde edeceğiz."

        - "Arıların da bebekler gibi bakıma ihtiyacı var"

        İlçede 5 yıldır arıcılık yapan İzzettin Kaplan ise sıcaklığın artmasıyla karların erimeye başladığını belirtti.

        Arıların bakım zamanının geldiğini ifade eden Kaplan, "Yazın arıları yaylaya götürmek için hazırlık yapıyoruz. Fazla petekleri ve balları çıkartıyoruz. Arıların beslenmesi için bal ve ekstradan şerbet veriyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra kovanları yaylaya götüreceğiz." diye konuştu.

        14 yıldır arıcılık yapan Necati Yaman da ilkbaharın gelmesiyle arıların ve kovanların bakımına başladıklarını söyledi.

        Kovanların içinin temizliğini yaptıklarını bildiren Yaman, "Artık yaz dönemine hazırlanıyoruz. Burada 1,5 ay kaldıktan sonra yaylaya çıkacağız. Kovanlardaki fazla petekleri, içindeki çöpleri alıyoruz. Arıların da bebekler gibi bakıma ihtiyacı var. Bakım yapmazsan verim alamazsın. 10 ila 20 Mayıs tarihleri arasında yaylaya çıkıyoruz. Onun için şu anda hazırlığımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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