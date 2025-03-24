Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, havanın ısınmayla zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya hazırlanıyor.

Sonbaharda gittikleri Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden ilçeye dönenler ile arılarını Hizan'da kışlatan bal üreticileri bugünlerde yaylaya çıkma telaşı yaşıyor.

Yaz dönemini zengin floraya sahip yaylalarda geçiren arıcılar, yolculuk öncesi arıların ve kovanların bakımını ve temizliğini yapıyor.

Yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün kalkmasını bekleyen arıcılar, gidecekleri yüksek rakımlı bölgelerde üretecekleri prolin değeri yüksek balı satarak ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, bu yıl mart ayında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Sıcaklığın artmasıyla arıcıların yaylalara çıkmak için hazırlıklara başladığını belirten Ekinci, "Kovan temizliği ve kek verme hazırlıkları yapılıyor. Batıdan ve güney bölgelerinden hareket eden arıcılarımız ilçemize gelmeye başladı. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra mayıs ayı ortalarında yaylaya çıkacağız." dedi.

Bakımı yapılarak petek çerçeveleri değiştirilen fenni kovanların mum verilerek hazır hale getirildiğini anlatan Ekinci, kara kovanların da arıların yediği peteklerin çıkarılmasından sonra sezona hazırlandığını ifade etti.

Ekim ayına kadar yaylalarda kaldıklarını kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

"Fenni kovanlarda hasat temmuz veya ağustos sonunda bitiyor. Kara kovanlarda ise ekim ayının sonuna kadar hasat devam ediyor. Kaliteli bal elde etmek için 3 bin rakıma yakın yaylalara çıkmak zorundayız çünkü orada kimyasallardan uzak bakir bir doğa var. Orada Türkiye'nin, dünyanın en iyi balını elde ediyoruz. Hazırlıklar bittikten sonra yüksek rakamlı yaylalarımıza çıkarak kovanlarımızı yerleştirip en kaliteli ballarımızı elde edeceğiz."

- "Arıların da bebekler gibi bakıma ihtiyacı var"

İlçede 5 yıldır arıcılık yapan İzzettin Kaplan ise sıcaklığın artmasıyla karların erimeye başladığını belirtti.