Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

Bölgede havanın ısınmaya başladığını belirten Gülşen, "Nazik Gölü yaklaşık 2 aydır havaların soğumasıyla donmuştu. Şimdi buzlar erimeye başladı. Biz de bu güzel manzarayı seyretmeye geldik." dedi.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinin sınırları içinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, kışın buz tuttu.

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