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        Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:03
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        Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.

        İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinin sınırları içinde bulunan, 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, kışın buz tuttu.

        Havanın ısınmasıyla erimeye başlayan göldeki buz kütleleri, dron ile görüntülendi.

        Doğasever Kenan Gülşen, buzları kısmen çözülen gölde oluşan manzarayı izlemenin keyif verici olduğunu söyledi.

        Bölgede havanın ısınmaya başladığını belirten Gülşen, "Nazik Gölü yaklaşık 2 aydır havaların soğumasıyla donmuştu. Şimdi buzlar erimeye başladı. Biz de bu güzel manzarayı seyretmeye geldik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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