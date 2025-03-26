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        Bitlis'te 3 öğrenci 4 ayda hafız oldu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 öğrenci, aldıkları eğitimle 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:23
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        Bitlis'te 3 öğrenci 4 ayda hafız oldu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 öğrenci, aldıkları eğitimle 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

        Çevre il ve ilçelerden Ahlat'a gelerek Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na katılan öğrencilerin eğitimi sürüyor.

        Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'den gelen 3 öğrenci, aldıkları eğitimle 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başardı.

        Öğrenciler, kısa sürede hafız olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kur'an kursu görevlisi Zafer Yetişkin, öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Yetişkin, "Öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerini 4 ayda bitirdi. Özverili şekilde çalıştılar. Daha kısa sürede de bitirebilirlerdi. Hafızlıklarının daha sağlam olması için 4 ayda bitirdiler." dedi.

        Hafızlık hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden öğrencilerden Nuh Çiçekyüz ise "Arapça eğitiminden sonra hafız olma hayalim vardı. Bu nedenle Ahlat'a geldim. Hocalarımız bizleri çok güzel eğittiler. Allah onlardan razı olsun. 4 ayda bitirdiğim için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

        Barış Kalın da hafız olmayı hayal ettiğini, eğitmenleri sayesinde kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirterek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Mahmut Aydın ise hafız olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

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