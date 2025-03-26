Ahlat'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Ahlat-Malazgirt kara yolunda S.G'nin kullandığı 01 ARM 915 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle takla attı.

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