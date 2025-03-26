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        Ahlat'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:44
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        Ahlat'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ahlat-Malazgirt kara yolunda S.G'nin kullandığı 01 ARM 915 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle takla attı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.G, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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