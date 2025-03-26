Güroymak'ta iftar programı düzenlendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İHH yetkililerine teşekkür etti.

Yetimlere yönelik programın anlamlı olduğunu belirten Mutlu, "Yetimlerimiz bizim için çok kıymetli, onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Bugün burada bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir." dedi.

İHH İl Başkanı Muzaffer Taşcan ise "İHH olarak her yıl yetim kardeşlerimiz için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Onların hem maddi hem de manevi olarak desteklenmesi için hayırseverlerimizin katkılarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu güzel iftar programında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.