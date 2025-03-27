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        Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına yönelik projeye hibe desteği

        Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim İçin Ekipman Sağlanması Projesi", Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:32
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        Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına yönelik projeye hibe desteği
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        Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim İçin Ekipman Sağlanması Projesi", Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim İçin Ekipman Sağlanması Projesi", Japonya Büyükelçiliğince yürütülen "Yerel Projelere Hibe Programı"na sunuldu.

        Projenin hibe desteği almaya hak kazanmasıyla Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle sözleşmeler imzalandı.

        Törene, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Düğün, Belediye Proje Birimi Sorumlusu Necati Aktekin ve Proje Sorumlusu Derya Çetin katıldı.

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