Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına yönelik projeye hibe desteği

Törene, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Düğün, Belediye Proje Birimi Sorumlusu Necati Aktekin ve Proje Sorumlusu Derya Çetin katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim İçin Ekipman Sağlanması Projesi", Japonya Büyükelçiliğince yürütülen "Yerel Projelere Hibe Programı"na sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.