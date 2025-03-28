Bitlis ve Batman'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bu kapsamda, Bitlis merkezli Tatvan ilçesinde ve Batman'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

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