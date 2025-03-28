Bitlis ve Batman'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ve Batman'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ve Batman'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Bitlis merkezli Tatvan ilçesinde ve Batman'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.
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