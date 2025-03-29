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        Bitlis Valisi Karakaya, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesi yol kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere ilişkin bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:18
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        Bitlis Valisi Karakaya, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesi yol kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere ilişkin bilgi aldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı arifesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Denetimlerin yapıldığı yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi alan Karakaya, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

        Bayram döneminde trafik yoğunluğunun arttığını belirten Karakaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

        Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için herkesin kurallara azami dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Karakaya, "Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımına özen gösterilmesi ve özellikle uzun yola çıkan vatandaşlarımızın belirli aralıklarla dinlenmeleri büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyor, kazasız, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyaretlerde Karakaya'ya, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu eşlik etti.

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