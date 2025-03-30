Adilcevaz'da bayramlaşma programı yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, ramazan ayının manevi havası, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, barış, huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendiği çok özel bir ay olduğunu söyledi.

Bayramın tüm zorlukları bir kenara bırakarak sevdikleriyle bir araya gelme, paylaşma ve hoşgörüyü yayma zamanı olduğunu ifade eden Özçelik, "Milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bayramların, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğine olan inancımızla, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ramazan ayının kardeşliği pekiştiren, ahlak ve fazilet ölçüleriyle yeniden canlandıkları, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle son derece verimli bir ay olduğunu ifade etti.

Her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Akbaba, şunları kaydetti: