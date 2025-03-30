Adilcevaz'da bayramlaşma programı yapıldı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, ramazan ayının manevi havası, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, barış, huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendiği çok özel bir ay olduğunu söyledi.
Bayramın tüm zorlukları bir kenara bırakarak sevdikleriyle bir araya gelme, paylaşma ve hoşgörüyü yayma zamanı olduğunu ifade eden Özçelik, "Milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bayramların, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğine olan inancımızla, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ramazan ayının kardeşliği pekiştiren, ahlak ve fazilet ölçüleriyle yeniden canlandıkları, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle son derece verimli bir ay olduğunu ifade etti.
Her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Akbaba, şunları kaydetti:
"Bayramlar, toplumumuzun bütün kesimleri arasındaki bağları güçlendiren, gelecek için bizlere umut kaynağı olan, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun yaşandığı günlerdir. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını yılın tüm günlerinde yaşanmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum."
Programa, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, kamu kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adilcevaz Devlet Hastanesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ziyaret edilmesi ile sona erdi.
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