Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve alandaki tarihi kümbetleri gezdi.

Abidevi mezar taşlarının kabartma, motif, oyma ve yazılarını inceleyen ziyaretçiler, mezarların başında dua etti.

Niğde'den gelen Kemal Urca, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi.

Herkesin burayı görmesi gerektiğini belirten Urca, "Ahlat'a ikinci kez geliyorum. İnsan burada huzur ve geçmişi yad etme fırsatı buluyor. Güzel zaman geçirdik." dedi.

Kayseri'den gelen Tansu Navruz ise Ahlat'ın tarihte çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getirerek, "Bayram tatilimizi ailece burada, tarihi mekanları ziyaret ederek geçiriyoruz. Tarihi yerinde görmek, öğrenmek isteyenler burayı ziyaret edebilirler." diye konuştu.