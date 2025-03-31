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        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:31
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        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu
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        UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayramda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve alandaki tarihi kümbetleri gezdi.

        Abidevi mezar taşlarının kabartma, motif, oyma ve yazılarını inceleyen ziyaretçiler, mezarların başında dua etti.

        Niğde'den gelen Kemal Urca, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi.

        Herkesin burayı görmesi gerektiğini belirten Urca, "Ahlat'a ikinci kez geliyorum. İnsan burada huzur ve geçmişi yad etme fırsatı buluyor. Güzel zaman geçirdik." dedi.

        Kayseri'den gelen Tansu Navruz ise Ahlat'ın tarihte çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getirerek, "Bayram tatilimizi ailece burada, tarihi mekanları ziyaret ederek geçiriyoruz. Tarihi yerinde görmek, öğrenmek isteyenler burayı ziyaret edebilirler." diye konuştu.

        Tur rehberi Bilal Kılıç ise "Bayram tatili dolayısıyla ziyaretçileri Selçuklu Meydan Mezarlığı'na getirdik. Tarih açısından önemli bir bölge. Herkesin bu mekanları, mezar taşlarını görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayseri'den gelen Beyza Kaymak da ilk kez gördüğü Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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