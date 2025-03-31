Bitlis Valisi Karakaya, bayram ziyaretlerinde bulundu
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri, şehit aileleri, gaziler ve hastaları ziyaret etti.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri, şehit aileleri, gaziler ve hastaları ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Karakaya, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bitlis-Siirt kara yolundaki polis kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür eden Karakaya, sürücü ve vatandaşların bayramını da kutladı.
Telsizden görevdeki tüm personelin bayramını kutlayan Karakaya, "Halkımızın huzur içinde bayram geçirebilmesi için özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize kazasız belasız görevler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Karakaya eşi Özlem Karakaya ile gazi Ejder Yüzügüldü, şehit Jandarma Er Metin Özdemir'in ailesini de ziyaret etti.
Ziyaretlerde gazi ve şehit aileleriyle sohbet eden Karakaya, "Şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Devlet ve millet olarak her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız." dedi.
Bitlis Devlet Hastanesi'ne geçen Karakaya, hastalarla ve görevleri başındaki sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.
Karakaya'ya ziyaretlerinde vali yardımcıları Alay Yazıcı ve Kübra Sivaslıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Müftü Kadir Koçak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin eşlik etti.
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