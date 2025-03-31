Bitlis Valisi Karakaya, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bayramlaştı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları, Vali Konağı'nda ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Karakaya, bayramlarını kutladığı çocukların sevincine ortak oldu.

Çocukların gözlerindeki pırıltının dünyanın en güzel ışık kaynağı olduğunu belirten Karakaya, her zaman çocukların yanında olduklarını aktardı.

Karakaya, daha sonra mülki idare amirleri ve aileleriyle bayramlaştı.