Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Belediyesince 15 yıl önce kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sahipsiz hayvanların tedavi ve aşıları yapılıyor, yasaklı ırk ve sakat olanlar da koruma altında tutuluyor.

Bitlis-Baykan kara yolundaki küçük sanayi sitesi mevkisinde 20 bin metrekare alana inşa edilen 250 hayvan kapasiteli merkez, tedavi ve barınma imkanlarıyla sahipsiz hayvanlarının yuvası oldu.

Belediye ekiplerince mahalle, cadde ve sokaklardan alınarak 2010'da yapılan merkeze götürülen hasta ve yaralı köpekler, burada tedavi ediliyor.

Yapılan bakımın ardından sağlığına kavuşan köpekler kısırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor, tehlikeli ırklar ve sakat olanlar da merkezde barındırılıyor.

Kısırlaştırma, aşılama, ameliyat, mikroçip uygulaması, iç ve dış parazit ilaçlamasının yapıldığı merkezde, geçen yıl il merkezinden barınağa getirilen 278 köpek kısırlaştırıldı, 735 köpeğin de gerekli aşıları uygulandı.