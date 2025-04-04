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        Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Belediyesince 15 yıl önce kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sahipsiz hayvanların tedavi ve aşıları yapılıyor, yasaklı ırk ve sakat olanlar da koruma altında tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:08
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        Bitlis'te sahipsiz köpekler belediyenin kurduğu merkezde korumaya alınıyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Belediyesince 15 yıl önce kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sahipsiz hayvanların tedavi ve aşıları yapılıyor, yasaklı ırk ve sakat olanlar da koruma altında tutuluyor.

        Bitlis-Baykan kara yolundaki küçük sanayi sitesi mevkisinde 20 bin metrekare alana inşa edilen 250 hayvan kapasiteli merkez, tedavi ve barınma imkanlarıyla sahipsiz hayvanlarının yuvası oldu.

        Belediye ekiplerince mahalle, cadde ve sokaklardan alınarak 2010'da yapılan merkeze götürülen hasta ve yaralı köpekler, burada tedavi ediliyor.

        Yapılan bakımın ardından sağlığına kavuşan köpekler kısırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor, tehlikeli ırklar ve sakat olanlar da merkezde barındırılıyor.

        Kısırlaştırma, aşılama, ameliyat, mikroçip uygulaması, iç ve dış parazit ilaçlamasının yapıldığı merkezde, geçen yıl il merkezinden barınağa getirilen 278 köpek kısırlaştırıldı, 735 köpeğin de gerekli aşıları uygulandı.

        Altı personelin görev yaptığı, kulübeler, ameliyathane, muayene odası, doğal yaşam alanı, karantina odası gibi bölümlerin bulunduğu merkezin kapasitesinin bu yıl 400'e çıkarılması hedefleniyor.

        - "Kent merkezinde sahipsiz köpek sıkıntısı yok"

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kentteki sahipsiz hayvanların yuvası olduğunu söyledi.

        Merkeze götürülen sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin aksatılmadığını belirten Tanğlay, "Şu anda barınağımızda 200'ün üzerinde hayvan bulunuyor. Bunlardan 50'si sakat olduğu için sürekli barınakta kalıyor. Onların bakımını yapıyoruz. Günde iki öğün kuru mama veriyoruz." dedi.

        Tanğlay, sahipsiz hayvanlar konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kent merkezinde çok fazla sahipsiz köpek sıkıntımız yok. Merkezde kısırlaştırılan hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Yeni projemizle bakımevimizin kapasitesini 400'e çıkarıyoruz. Bu yıl sonunda bunu da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Barınaktaki iki aracımızla da gece gündüz sahipsiz köpekler hizmet vermekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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